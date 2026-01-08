NEWS

Ehemaliges Ski-Ass schwebte nach Geburt in Lebensgefahr

Bei der US-Amerikanerin mussten nach der Geburt ihres dritten Kindes lebensrettende Maßnahmen eingeleitet werden.

Ehemaliges Ski-Ass schwebte nach Geburt in Lebensgefahr Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Resi Stiegler hatte bei der Geburt ihrer Tochter bange Momente zu überstehen.

Die US-Amerikanerin und ihr Ehemann David Ketterer durften sich über ihr drittes Kind freuen. Doch nach der Geburt ihrer Tochter Riva schwebte das ehemalige Slalom-Ass in Lebensgefahr.

"Kann ihnen nicht genug danken"

"Acht Stunden nachdem Riva auf die Welt gekommen ist, hatte ich eine massive Blutung und alle lebensrettenden Maßnahmen wurden eingeleitet. Die Ärzte und das medizinische Personal haben fantastische Arbeit geleistet. Ich kann ihnen nicht genug danken", schrieb Stiegler auf Instagram.

Nachdem die 40-Jährige die kritische Phase überstand, überwogen dennoch die Glücksgefühle. "Es gibt kein größeres Gefühl auf der Welt als mein Baby, das meinen Körper hochkrabbelt. Momente, nach denen du merkst, dass du Leben geschaffen hast. Das ist das größte Geschenk", schrieb sie.

Wintersport Ski Alpin Resi Stiegler Geburt