"Vienna World Cup" - Influencer veranstalten Mini-WM

Am 8. Februar rollt im Multiversum Schwechat der Ball - beim "Vienna World Cup" treten zwölf Teams gegeneinander an und suchen den Weltmeister.

Die Mannschaften werden, wie von anderen Kleinfeld-Events gewohnt, von prominenten Teamkapitänen angeführt, unter diesen werden Galatasaray-Spieler Yusuf Demir sowie sein Bruder und Rapid-Spieler Furkan Demir, ebenso wie bekannte Influencer wie Satansbratan, Daniel Burghart, OmedSuelo und Babyboydoni sein. Die Spieler werden für Österreich, Deutschland, Türkei, Serbien, Albanien, Kroatien, Bosnien, Ghana, Nigeria, Ägypten, den Kongo und Kenia an den Start gehen.

Unter den Zuschauern werden auch aktive Profis wie Austria-Angreifer Manprit Sarkaria und einer der U17-WM-Helden erwartet.

Das Turnier wird unter dem Motto #peacethroughpassion ausgerichtet, hervorgehoben werden soll das verbindende und friedensstiftende Element des Fußballs. Vor Ort soll es eine weltmeisterliche Atmosphäre mit Hymnen, Flaggen, Trikots, Minigames, Cheerleadern und einem Live-Act geben.

Rabatt für Schülerinnen und Schüler

Veranstaltet wird das Event vom Influencer Sam-Sational und SandroSpiel, in enger Partnerschaft mit Arcadium Football und Sparta Royale. Die Ausstatter des Events sind Puma und 11teamsports.

Durch eine Kooperation mit dem Wiener Schüler:innenparlament "LSV" hängen Werbeplakate an elf Wiener Schulen, mit dem Rabattcode erhalten Schülerinnen und Schüler fünf Euro Rabatt auf Tickets. Alle Schüler - egal, welche Schule sie besuchen - können mit dem Rabattcode "LSV" fünf Euro sparen!

Tickets gibt unter diesem Link zu erwerben >>>

Rund 2.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden erwartet.