Paralympics: Keine Athleten als Fahnenträger bei der Eröffnung!

Logistische Gründe als offizielle Ursache, aber mehrere Länder planen einen Boykott.

Paralympics: Keine Athleten als Fahnenträger bei der Eröffnung! Foto: © getty
Textquelle: © APA
Bei der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele in Italien werden am Freitag keine Athletinnen und Athleten als Fahnenträger für ihre Länder auftreten.

Stattdessen übernehmen Freiwillige im römischen Amphitheater in Verona diese Rolle, wie das Internationale Paralympische Komitee (IPC) mitteilte. Ziel sei es, "Einheitlichkeit zwischen den Delegationen zu gewährleisten".

Hintergrund der Entscheidung sind nach Angaben des IPC logistische Gründe - vor allem mit Blick auf die langen Reisezeiten zwischen den Wettkampforten Mailand, Cortina und Tesero sowie Verona.

Viele Delegationen hätten wegen anstehender Wettkämpfe am folgenden Tag keine Athletinnen und Athleten zur Feier entsandt, hieß es. So hatte etwa Österreich angekündigt, sein vorgesehenes Fahnenträger-Duo Veronika Aigner und Markus Salcher lediglich per Video zuzuschalten.

Zahlreiche Nationen mit Boykott

Als Protest gegen die Zulassung russischer und belarussischer Athleten unter eigener Flagge hatten einige Länder jedoch angekündigt, der Eröffnungsfeier komplett fernzubleiben und nicht am Einmarsch teilzunehmen.

Dem Aufruf der Ukraine zum Boykott waren zuletzt unter anderem Estland, Finnland, Lettland, Litauen, Polen, die Niederlande und Tschechien gefolgt.

