Auch in LigaZwa: Erneute Ausschreitungen von Rapid-Fans

Nach dem Zweitligaspiel gegen Austria Salzburg wollte der grün-weiße Anhang eine Polizeisperre durchbrechen, um gegnerische Fans zu attackieren.

Einige Rapid-Fans sorgen erneut für Aufruhr.

Nach dem Spiel in der ADMIRAL 2. Liga zwischen SK Rapid II und dem SV Austria Salzburg am Dienstagabend hat der Anhang der Hütteldorfer laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger einmal mehr für Ausschreitungen ausgelöst.

Nachdem bereits während des Spiels sowohl im Heim- als auch im Gästesektor verbotene pyrotechnische Gegenstände abgebrannt worden waren, versammelten sich etwa 100 Heimfans im Stadion und bewegten sich geschlossen in Richtung Linzer Straße.

Polizeiauto beschädigt, Kennzeichen fehlt

Die Polizei befürchtete ein Aufeinandertreffen mit dem Anhang der Salzburger - wohl nicht ohne Grund, weil zwischen den Fans beider Klubs seit Jahrzehnten eine ausgeprägte Rivalität besteht.

Die Beamten zogen eine Sperrkette ein. Mehrfach wollten die Rapidfans diese durchbrechen, die Exekutive verhinderte das auch durch Einsatz von Körperkraft.

Nachdem die Grün-Weißen aufgegeben hatten, stellten die Beamten fest, dass ein Streifenwagen beschädigt wurde und ein Kennzeichen fehlte.

