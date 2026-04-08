Brand beschädigt Olympia-Velodrom in Rio

Ein Brand hat das Olympia-Velodrom, das Bahnradstadion der Sommerspiele 2016, im Olympiapark von Rio de Janeiro beschädigt.

"Wir haben eine große Tragödie verhindert", sagte der stellvertretende Kommandant der Feuerwehr des Bundesstaates Rio de Janeiro, Luciano Sarmento, laut Nachrichtenportal "G1".

Das Feuer brach am Mittwochmorgen aus und zerstörte etwa die Hälfte der Dachkonstruktion der einstigen Olympia-Sportstätte. Verletzt wurde niemand.

Ob sich zum Zeitpunkt des Brandes Menschen im Gebäude aufhielten, war zunächst unklar. Nach Angaben der Feuerwehr blieb die innere Struktur des Gebäudes weitgehend unbeschädigt. Auch das im Velodrom untergebrachte Olympische Museum, das erst im August vergangenen Jahres als interaktiver Erinnerungsort an die Spiele eröffnet wurde, blieb demnach nahezu unversehrt.

Nicht der erste Brand

"Die Brandmeldeanlage [...] funktionierte einwandfrei, und der Einsatz der Feuerwehr war entscheidend für die Eindämmung der Flammen", sagte Rios Bürgermeister Eduardo Cavaliere. Die Brandursache war zunächst unklar. Das Dach habe aus synthetischem Material bestanden, das schmolz und dabei feine, spinnwebenartige Fäden freisetzte.

Das Velodrom war eine zentrale Wettkampfstätte der Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio und wurde für rund 143 Millionen Reais (heute rund 24 Mio. Euro) errichtet. Heute wird die Anlage für Training, Wettkämpfe und Veranstaltungen genutzt. Bereits 2017 hatte es dort zwei kleinere Dachbrände gegeben.