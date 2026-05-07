Schlecht für ÖSV-Olympiasieger: Kein Cyclocross bei Olympia 2030

Bei den Olympischen Winterspielen 2030 in Frankreich werden keine Sommersportarten ins Programm aufgenommen.

Das gab das IOC am Donnerstag bekannt. Damit wurden Bestrebungen der jeweiligen Weltverbände über die mögliche Aufnahme der Radsport-Disziplin Cyclocross und von Crosslaufen eine Absage erteilt.

Damit zerschlagen sich auch die Hoffnungen von Benjamin Karl. Der 40-Jährige hatte nach der abgelaufenen Saison und seinem Olympiasieg im Snowboard-Parallel-Riesentorlauf seine Karriere beendet, allerdings eine Rückkehr zu den Olympischen Spielen 2030 im Cyclocross angestrebt.