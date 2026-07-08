Olympia-Kombi-Aus? "Wir bekommen keine Auskunft!"

ÖSV-Männercheftrainer Christoph Bieler hat mit Bestürzung auf das Olympia-Aus für die Nordische Kombination reagiert.

Trotz der Hiobsbotschaft sieht er die Zukunft seiner Sparte im ÖSV zumindest vorerst gut abgesichert. Auf kleine Verbände würden aber unmittelbar sehr große Probleme zukommen.

Bieler befürchtet, dass sich das auf längere Sicht zu einer Existenzfrage für die gesamte Sportart auswachsen könnte.

Der gesamte Wintersport leidet

Einen Tag nach der Entscheidung des IOC, die Kombination nach über 100 Jahren aus dem Programm der Winterspiele 2030 zu streichen, saß der Schock bei Bieler noch tief.

"Das ist einfach eine wirklich erschütternde Nachricht für die Kombination, aber meines Erachtens auch für den gesamten Wintersport", sagte Bieler im APA-Gespräch und berichtete von tiefer Betroffenheit in seinem Team um Topmann Johannes Lamparter. "Es ist eine harte Pille, die wir schlucken müssen."

"Wir bekommen keine Auskunft"

Bieler kann das IOC-Urteil ebenso wenig nachvollziehen wie die Entscheidungsgrundlagen. "Wir bekommen keine Auskunft und Hintergründe, was wirklich ausschlaggebend ist", sagte Bieler.

Unverständlicherweise seien die Fortschritte der Kombination und das Umsetzen diverser IOC-Vorgaben unbeachtet geblieben.

"Die Weiterentwicklungen und positiven Tendenzen haben anscheinend kein Gehör gefunden und in den Augen des IOC nichts gebracht."