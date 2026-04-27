👏 Huge congratulations to Sebastian Vettel for completing the London Marathon today!— The Race (@wearetherace) April 26, 2026
He finished it in a time of 2:59:08 and ran it in aid of the Brain & Spine Foundation and the Grand Prix Trust! pic.twitter.com/DwxIdfID7D
Unter drei Stunden! Ex-F1-Pilot zeigt bei London-Marathon auf
Der vierfache Weltmeister hält sich auch nach seiner Karriere als Rennsportler fit und präsentiert sich beim Marathon in der britischen Hauptstadt in bester Form.
Sebastian Vettel ist auch nach seiner Karriere als Motorsportler in Topform!
2022 beendete der vierfache Weltmeister seine Karriere als Formel-1-Pilot. Auf der faulen Haut sitzt der Deutsche seitdem aber offenbar ganz und gar nicht.
Beim Marathon in London, wo der Kenianer Sebastian Sawe als erster Mensch unter zwei Stunden ins Ziel kam, erreichte auch der 38-Jährige eine hervorragende Zeit.
Vettel absolvierte die 42,195 Kilometer in 02:59:08 Stunden, was eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 14,13 km/h ergibt.
Wie er danach verriet, startete er für die wohltätigen Organisationen "Brain & Spine Foundation" sowie "Grand Prix TRrust".