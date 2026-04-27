Unter drei Stunden! Ex-F1-Pilot zeigt bei London-Marathon auf

Sebastian Vettel ist auch nach seiner Karriere als Motorsportler in Topform!

2022 beendete der vierfache Weltmeister seine Karriere als Formel-1-Pilot. Auf der faulen Haut sitzt der Deutsche seitdem aber offenbar ganz und gar nicht.

Beim Marathon in London, wo der Kenianer Sebastian Sawe als erster Mensch unter zwei Stunden ins Ziel kam, erreichte auch der 38-Jährige eine hervorragende Zeit.

Vettel absolvierte die 42,195 Kilometer in 02:59:08 Stunden, was eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 14,13 km/h ergibt.

Wie er danach verriet, startete er für die wohltätigen Organisationen "Brain & Spine Foundation" sowie "Grand Prix TRrust".