Sieg und zweiter Platz für Österreicher bei 24 Stunden von Spa

Beim 24-Stunden-Klassiker in Spa-Francorchamps hat am Sonntag Thomas Preining für einen österreichischen Sieg gesorgt.

Der Porsche-Fahrer setzte sich im Lionspeed-Team mit dem Schweizer Ricardo Feller und dem Dänen Bastian Buus durch.

Über den zweiten Platz freute sich der Tiroler Lucas Auer sowie seine beiden deutschen Mercedes-Teamkollegen Maro Engel und Luca Stolz.

Das Trio baute damit zudem seine Gesamtführung in der Rennserie GT World Challenge Europe aus.