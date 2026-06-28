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Sieg und zweiter Platz für Österreicher bei 24 Stunden von Spa
Preining setzt sich vor seinem österreichischen Landsmann Auer durch.
Beim 24-Stunden-Klassiker in Spa-Francorchamps hat am Sonntag Thomas Preining für einen österreichischen Sieg gesorgt.
Der Porsche-Fahrer setzte sich im Lionspeed-Team mit dem Schweizer Ricardo Feller und dem Dänen Bastian Buus durch.
Über den zweiten Platz freute sich der Tiroler Lucas Auer sowie seine beiden deutschen Mercedes-Teamkollegen Maro Engel und Luca Stolz.
Das Trio baute damit zudem seine Gesamtführung in der Rennserie GT World Challenge Europe aus.