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Sieg und zweiter Platz für Österreicher bei 24 Stunden von Spa

Preining setzt sich vor seinem österreichischen Landsmann Auer durch.

Sieg und zweiter Platz für Österreicher bei 24 Stunden von Spa Foto: © IMAGO / Eibner
Textquelle: © APA
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Beim 24-Stunden-Klassiker in Spa-Francorchamps hat am Sonntag Thomas Preining für einen österreichischen Sieg gesorgt.

Der Porsche-Fahrer setzte sich im Lionspeed-Team mit dem Schweizer Ricardo Feller und dem Dänen Bastian Buus durch.

Über den zweiten Platz freute sich der Tiroler Lucas Auer sowie seine beiden deutschen Mercedes-Teamkollegen Maro Engel und Luca Stolz.

Das Trio baute damit zudem seine Gesamtführung in der Rennserie GT World Challenge Europe aus.

Die Fahrer mit den meisten F1-Rennsiegen

#28 - Lando Norris (Großbritannien)
#28 - Rubens Barrichello (Brasilien)

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