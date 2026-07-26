Oberösterreichisches Rallye-Duo crasht in Polen schwer

Die oberösterreichischen Rallye-Piloten Marcel Neulinger und sein Beifahrer Jürgen Heigl sind am Samstag bei der Rallye Polen schwer verunfallt.

Kurz nach dem Start der zweiten Wertungsprüfung kam der Lancia Ypsilon des Duos bei hoher Geschwindigkeit von der Strecke ab und prallte gegen einen Baum.

Der Mühlviertler Neulinger erlitt multiple Beinbrüche, wurde zwischenzeitlich in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt und ist laut Angaben seines Teams nun wieder ansprechbar.

Bei Heigl wurden nach dem kolportierten Einschlag mit 22 g und einer Verzögerung von 149 auf 0 km/h keine Knochenbrüche festgestellt. Die Rettungskette bei der Rallye rund um Katowice habe reibungslos funktioniert.