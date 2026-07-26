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DTM: Samstags-Sieger Preining in Oschersleben erneut am Podest

Auer schafft es nicht in die Top Ten, liegt aber in Gesamtwertung auf Rang drei.

DTM: Samstags-Sieger Preining in Oschersleben erneut am Podest Foto: © IMAGO / Gruppe C Photography
Textquelle: © APA
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Nach seinem Sieg am Samstag fährt Ex-Champion Thomas Preining auch im zweiten Rennen im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) in Oschersleben auf das Podest.

Der Oberösterreicher muss sich am Sonntag in seinem Manthey-Porsche nur dem Italiener und gebürtigen Wiener Mirko Bortolotti (Lamborghini) sowie dem Deutschen Maro Engel (Mercedes) beugen.

Engel liegt in Gesamtwertung vorne

Engel führt in der Gesamtwertung nach zehn Rennen. Lucas Auer wird im Mercedes Zwölfter und ist vor Preining Gesamtdritter.

"Es war ein tolles Wochenende. Wir haben mehr Punkte gemacht, als in der bisherigen Saison zusammen", ist Preining, den ein verpatzter zweiter Boxenstopp eine bessere Platzierung kostete, zufrieden.

Die Meisterschaft geht noch drei Wochenenden weiter.

Die Fahrer mit den meisten F1-Rennsiegen

#28 - Lando Norris (Großbritannien)
#28 - Rubens Barrichello (Brasilien)

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