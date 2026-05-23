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Auer übernimmt mit Podestplatz DTM-Gesamtführung

Der Tiroler wird beim ersten Rennen in der Niederlande Zweiter.

Auer übernimmt mit Podestplatz DTM-Gesamtführung Foto: © GEPA
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Der Tiroler Lucas Auer hat mit Platz zwei im ersten Rennen des DTM-Wochenendes in Zandvoort die Gesamtführung übernommen. Schneller als der Mercedes-Pilot war nur der Italiener Matteo Cairoli.

In der Gesamtwertung führt der beim Auftakt in Spielberg zweimal auf das Podest gekommene Auer fünf Punkte vor seinem deutschen Markenkollegen Maro Engel. Cairoli ist 20 Zähler zurück Dritter.

Auftakt-Sieger Thomas Preining wurde am Samstag Achter. Am Sonntag folgt das zweite Rennen.

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