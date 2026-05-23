Russell schlägt in der Sprint-Quali gegen Antonelli zurück

Mercedes dominiert das Sprint-Qualifying der Formel 1 in Kanada mit Respektabstand zur Konkurrenz.

Der britische Vorjahressieger George Russell holt sich die Pole Position für den ersten Sprint in Montreal überhaupt am Samstag (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>) knapp vor seinem italienischen Teamkollegen und WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli (+0,068 Sek.).

Dahinter reiht sich das McLaren-Duo mit Weltmeister Lando Norris (+0,315) und Oscar Piastri (+0,334) ein.

Dahinter enge Verhältnisse

Die Ferraris von Rekordweltmeister Lewis Hamilton (+0,361) und Charles Leclerc (+0,445) gehen von den Plätzen fünf und sechs ins kurze Rennen. Max Verstappen (+0,539) muss sich mit dem siebenten Rang begnügen, knapp vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Isack Hadjar (+0,640).

Die einzige Trainingseinheit zuvor musste zweimal unterbrochen werden. Zunächst war Liam Lawson von den Racing Bulls mit seinem Boliden stehen geblieben, später kollidierte Williams-Pilot Alexander Albon mit einem Murmeltier auf der Strecke (zur News>>>).

Der demolierte Williams-Wagen des Tierliebhabers aus Thailand, der sich zuhause mit seiner Familie um Katzen, Hunde und Pferde kümmert, musste ebenfalls abgeschleppt werden. Beide konnten nicht am Sprint-Qualifying teilnehmen.

Im Sprint-Qualifying selbst sorgte ein Einschlag von Fernando Alonso im Aston Martin für eine Unterbrechung.