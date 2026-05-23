Formel-1-Legende offenbar Opfer von Überfall im eigenen Haus

Formel-1-Ikone Alain Prost dürfte Opfer eines Raubüberfalls geworden sein.

Wie der Schweizer "Blick" berichtet, seien der 71-Jährige und seine Familie in ihrer Wohnung am Genfersee überfallen und ausgeraubt worden.

Einer der beiden Söhne Prosts soll von den Tätern dazu gezwungen worden sein, den Familiensafe zu öffnen. Diese seien im Anschluss mit der Beute geflohen. Wie sie ins Haus gekommen sind, ist noch unklar.

Täter flüchtig

Im Zuge des Überfalls wurde der vierfache F1-Weltmeister Prost dem Bericht zufolge leicht am Kopf verletzt. Zugetragen habe sich der Vorfall bereits am vergangenen Dienstag.

Die Staatsanwaltschaft im Kanton Waadt bestätigt einen entsprechenden Vorfall, nennt aber nicht die Namen der Betroffenen. Die Polizei sei umgehend mit mehreren Streifen und einer Hundestaffel angerückt, die Täter konnten aber bisher noch nicht gefunden werden.

Nach Informationen des "Blick" sei Prost inzwischen nach Dubai gereist, wo er ebenfalls einen Wohnsitz hat.