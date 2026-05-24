Auer muss DTM-Gesamtführung in Zandvoort wieder abgeben
Der Mercedes-Pilot schafft es beim Rennen nicht in die Top-Ten. In Führung liegt nun sein Markenkollege.
Autorennfahrer Lucas Auer hat die DTM-Führung am Sonntag nach nur einem Tag wieder abgeben müssen.
Der Mercedes-Pilot kam im zweiten Rennen von Zandvoort beim ersten Saisonsieg des Südafrikaners Kelvin van der Linde (BMW) über Rang 13 nicht hinaus und rutschte in der Gesamtwertung hinter den deutschen Markenkollegen Maro Engel zurück.
Thomas Preining (Porsche) scheint dort nach Rang acht am Sonntag nun als Vierter auf. Nächste Station ist am 21./22. Juni der Lausitzring.