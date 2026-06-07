Marquez beeindruckt bei Comeback-Sieg! Albtraum für Aprilia

Starkes Ausrufezeichen von Marc Marquez!

Der spanische Ducati-Pilot holt sich nur eine Woche nach seinem Comeback den Rennsieg in Ungarn auf dem Balaton Park Circuit.

Für Pedro Acosta (KTM) reicht es wieder nicht für den Premierensieg in der Königsklasse. Allerdings unterstreicht er seine starke Form mit dem zweiten Platz. Francesco Bagnaia (3./Ducati) komplettiert das Podium.

Start-Debakel für Aprilia

Beim Rennstart kommt es zu einem großen Chaos. Denn die beiden Aprilia-Piloten um Jorge Martin und Marco Bezzecchi verunfallen bereits in der ersten Kurve.

Für die beiden WM-Favoriten ist es natürlich ein harter Dämpfer. Martin reißt bei seinem Crash in der ersten Runde auch Fabio Di Giannantonio, Raul Fernandez und Fermin Adleguer mit.

Acosta und Marquez duellieren sich um Platz eins

Hingegen riskiert Acosta im Führungsduell gegen Marquez einiges und startet den GP mit den Soft-Hinterreifen. Der Spanier nutzt den Gripvorteil früh aus und übernimmt in Runde zwei schon die Führung.

Doch Marquez verringert den Rückstand stark und kommt Acosta näher. Schließlich setzt sich der amtierende Champion in Runde 15 auch durch.

Letztlich überquert Marquez die Ziellinie deutlich vor Acosta. Für den Ducati-Star ist es nicht nur das perfekte Wochenende nach dem Sprintsieg und der Pole, sondern auch der erste Rennsieg in dieser Saison.

Trotz des Doppel-Ausfalls der Aprilia-Piloten bleibt Bezzecchi (180 Pkt.) in der WM-Wertung vor Martin (160 Pkt.) und Di Giannantonio (134 Pkt.). Acosta verringert den Rückstand (132 Pkt.).