Norwegen NOR
Senegal SEN
Endstand
3:21:0 , 2:2
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Marcus Pedersen
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Erling Haaland
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Erling Haaland
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Ismaila Sarr
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Ismaila Sarr
NEWS
Spektakuläre Ruder-Show! So jubeln Haaland und Co. mit den Fans
Norwegen ist zurück auf der großen Bühne und steht im Sechzehntelfinale. Das wird mit den Fans ordentlich gefeiert:
Für Norwegen gibt es bei der Fußball-WM 2026 reichlich zu feiern.
Mt einem 3:2-Erfolg über Senegal sichern sich die Skandinavier bei ihrem WM-Comeback vorzeitig den Einzug in die K.o.-Phase des Turniers.
Das wurde freilich gebührend gefeiert. Unmittelbar nach dem Spiel feierten Superstar Erling Haaland und Co. ausgelassen mit ihren Anhängern.
Das absolute Highlight? Das berühmte Rudern - hier im Video: