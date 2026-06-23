Norwegen Norwegen NOR
Senegal Senegal SEN
Endstand
3:2
1:0 , 2:2
  • Marcus Pedersen
  • Erling Haaland
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  • Ismaila Sarr
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Spektakuläre Ruder-Show! So jubeln Haaland und Co. mit den Fans

Norwegen ist zurück auf der großen Bühne und steht im Sechzehntelfinale. Das wird mit den Fans ordentlich gefeiert:

Spektakuläre Ruder-Show! So jubeln Haaland und Co. mit den Fans Foto: © IMAGO / ZUMA Press
Textquelle: © LAOLA1
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Für Norwegen gibt es bei der Fußball-WM 2026 reichlich zu feiern.

Mt einem 3:2-Erfolg über Senegal sichern sich die Skandinavier bei ihrem WM-Comeback vorzeitig den Einzug in die K.o.-Phase des Turniers.

Das wurde freilich gebührend gefeiert. Unmittelbar nach dem Spiel feierten Superstar Erling Haaland und Co. ausgelassen mit ihren Anhängern.

Das absolute Highlight? Das berühmte Rudern - hier im Video:

VIDEO: Die Highlights von Norwegen vs. Senegal

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