Spektakuläre Ruder-Show! So jubeln Haaland und Co. mit den Fans

Für Norwegen gibt es bei der Fußball-WM 2026 reichlich zu feiern.

Mt einem 3:2-Erfolg über Senegal sichern sich die Skandinavier bei ihrem WM-Comeback vorzeitig den Einzug in die K.o.-Phase des Turniers.

Das wurde freilich gebührend gefeiert. Unmittelbar nach dem Spiel feierten Superstar Erling Haaland und Co. ausgelassen mit ihren Anhängern.

Das absolute Highlight? Das berühmte Rudern - hier im Video: