Verliert KTM sein MotoGP-Kundenteam Tech3?

Seit 2019 fährt Tech3 in der MotoGP als Partner von KTM, wodurch die Mattighofener vier Motorräder in der "Königsklasse" an den Start bringen.

Diese Partnerschaft ist nun zumindest gefährdet. Wie der spanische Ableger von "Motorsport.com" berichtet, zeigt Honda reges Interesse an einem zweiten Satellitenteam und soll die Franzosen, bei denen sich Günther Steiner eingekauft hat, ins Visier genommen haben.

Nach Gesprächen mit Trackhouse und Gresini scheint nun Tech3 als wahrscheinliche Option: Dort herrsche Unzufriedenheit über die ungewisse langfristige Zukunft KTMs unter dem neuen indischen Eigentümer Bajaj.

Hintergrund der Honda-Entscheidung sind nachdrängende Talente wie David Alonso, wodurch es mehr als die derzeit vier verfügbaren Plätze braucht.