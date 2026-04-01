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Verliert KTM sein MotoGP-Kundenteam Tech3?

Ein anderer Hersteller zeigt Interesse daran, ab 2027 mit dem Team von CEO Günther Steiner zusammenzuarbeiten.

Verliert KTM sein MotoGP-Kundenteam Tech3? Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Seit 2019 fährt Tech3 in der MotoGP als Partner von KTM, wodurch die Mattighofener vier Motorräder in der "Königsklasse" an den Start bringen.

Diese Partnerschaft ist nun zumindest gefährdet. Wie der spanische Ableger von "Motorsport.com" berichtet, zeigt Honda reges Interesse an einem zweiten Satellitenteam und soll die Franzosen, bei denen sich Günther Steiner eingekauft hat, ins Visier genommen haben.

Nach Gesprächen mit Trackhouse und Gresini scheint nun Tech3 als wahrscheinliche Option: Dort herrsche Unzufriedenheit über die ungewisse langfristige Zukunft KTMs unter dem neuen indischen Eigentümer Bajaj.

Hintergrund der Honda-Entscheidung sind nachdrängende Talente wie David Alonso, wodurch es mehr als die derzeit vier verfügbaren Plätze braucht.

Das ist die neue KTM für das Jahr 2026

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