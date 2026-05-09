Operation nötig! Nächste MotoGP-Zwangspause für Marc Marquez

Pech für Marc Marquez!

Der amtierende MotoGP-Weltmeister stürzt in der vorletzten Runde des Sprints von Le Mans und verletzt sich einmal mehr schwer: Der fünfte Mittelfußknochen des rechten Fußes ist gebrochen und muss in den nächsten Tagen operiert werden.

Damit nicht genug, ist demnächst ohnehin eine zweite OP geplant: Eine Schraube der verletzten Schulter ist beschädigt und drückt auf einen Nerv.

Den Grand Prix von Frankreich am Sonntag wird der Ducati-Pilot natürlich verpassen, Stand jetzt ist auch der Grand Prix von Katalonien kein Thema.