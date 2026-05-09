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Operation nötig! Nächste MotoGP-Zwangspause für Marc Marquez
Der Weltmeister verletzt sich bei seinem Sturz im Sprint von Le Mans schwerer und ist vorerst zum Zusehen verdammt.
Pech für Marc Marquez!
Der amtierende MotoGP-Weltmeister stürzt in der vorletzten Runde des Sprints von Le Mans und verletzt sich einmal mehr schwer: Der fünfte Mittelfußknochen des rechten Fußes ist gebrochen und muss in den nächsten Tagen operiert werden.
Damit nicht genug, ist demnächst ohnehin eine zweite OP geplant: Eine Schraube der verletzten Schulter ist beschädigt und drückt auf einen Nerv.
Den Grand Prix von Frankreich am Sonntag wird der Ducati-Pilot natürlich verpassen, Stand jetzt ist auch der Grand Prix von Katalonien kein Thema.