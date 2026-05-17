Horror-Unfall bei MotoGP-Rennen in Barcelona

Dramatische Szenen beim Grand Prix von Katalonien: Eine Kollision zwischen Pedro Acosta und Alex Marquez sorgt für Schockmomente.

Heftiger Auffahrunfall bei Highspeed

Im Duell um die Spitze wird der führende Acosta auf der Geraden plötzlich langsamer. Alex Marquez kann bei diesem Tempo nicht mehr reagieren und kracht mit voller Wucht in das Heck der KTM.

Auffahrunfall mit heftigen Folgen

Dabei wird der spanische KTM-Star mit technischen Problemen plötzlich langsamer. Alex Marquez kann bei diesem Tempo nicht mehr ausweichen und prallt mit voller Wucht in das Heck der vor ihm fahrenden Maschine.

Der Spanier versucht, sein Bike zu stabilisieren, kommt aber von der Strecke ab. Im Rasen verliert er endgültig die Kontrolle und fliegt ab.

Sein Motorrad überschlägt sich danach mehrmals. Einzelne Teile, vor allem das Vorderrad, fliegen auf die Strecke. Fabio Di Giannantonio wird von einem Trümmerteil getroffen und stürzt ebenfalls.

Erste Entwarnung

Folgerichtig wird das MotoGP-Rennen nach zwölf Runden mit der roten Flagge unterbrochen. Marquez wird an der Strecke erstversorgt.

Nach einigen bangen Minuten kommt eine erste Entwarnung: Marquez ist bei Bewusstsein. Nach der Erstversorgung wird er mit dem Krankenwagen zunächst ins Medical Center an der Strecke gebracht. Danach erfolgt der Transport ins Krankenhaus.

Schwerer Sturz beim Restart

Das Rennen wird nach dem Abbruch mit einem Restart über 13 Runden fortgesetzt. Allerdings dauert der 2. Versuch nur kurz: Beim Start kollidieren Francesco Bagnaia, Luca Marini und Johan Zarco.

Zarco kann sich beim Sturz nicht von seinem Motorrad lösen und überschlägt sich mit seinem Bike. Das Rennen wird sofort wieder gestoppt. Marini und Bagnaia verlassen den Sturzbereich selbst, Zarco muss behandelt werden. Der Franzose wird nach einigen Minuten ins Medical Center transportiert.

Der Crash von Marquez im VIDEO: