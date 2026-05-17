MotoGP: Horror-GP in Barcelona endet mit KTM-Drama

Drama in der MotoGP!

Beim Grand Prix von Katalonien kommt es zu einigen folgenschweren Kollisionen. Dabei ist vor allem KTM-Pilot Pedro Acosta zweimal unglücklich involviert.

Zunächst endet ein Zweikampf zwischen Acosta und Alex Marquez (Gresini-Ducati) mit dramatischen Szenen.

Auffahrunfall mit heftigen Folgen

Acosta wird auf der Geraden wegen eines technischen Defekts plötzlich langsamer, woraufhin Marquez bei Highspeed ins Heck der KTM kracht und gegen die Mauer prallt.

Trümmerteile treffen zudem Fabio Di Giannantonio sowie Raul Fernandez, was die Rennleitung sofort zum Schwenken der roten Flagge zwingt. Während Marquez bei Bewusstsein ins Spital gebracht wird, klagt Fernandez über Schmerzen in der Schulter.

Auch der Restart über 13 Runden verläuft chaotisch und muss nach wenigen Augenblicken erneut gestoppt werden. Unmittelbar beim Start kollidieren Francesco Bagnaia, Luca Marini und Johann Zarco heftig miteinander.

Besonders Zarco erwischt es schwer, da er sich beim Sturz nicht von seinem Motorrad lösen kann und sich mehrfach überschlägt. Während Bagnaia und Marini die Unfallstelle selbstständig verlassen, muss der Franzose nach einer Erstversorgung an der Strecke zur weiteren Behandlung ins Medical Center transportiert werden.

Acosta verliert den Kampf um den Sieg - und stürzt

Es folgt der zweite Re-Start, bei dem Acosta in Führung liegend erneut seine Spitzenposition verteidigt. Doch drei Runden vor dem Ende verkürzt Fabio di Giannantonio den Rückstand kontinuierlich.

Letztlich überholt er den Spanier auch und jubelt über den Rennsieg. Für Acosta endet der GP letztlich sogar mit einem Sturz in der Schlusskurve.

Denn Ai Ogura (Trackhouse) attackiert Acosta in der letzten Kurve und verursacht die Kollision. Damit endet der Grand Prix für den KTM-Piloten im Kiesbett.

Der Crash von Marquez im VIDEO: