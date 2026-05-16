Alex Marquez feiert Sprint-Heimsieg in Barcelona

Ducati-Pilot Alex Marquez hat den MotoGP-Sprint im Rahmen des Grand Prix von Katalonien für sich entschieden.

Der Katalane setzte sich am Samstag in Montmelo nördlich von Barcelona in der bisher knappsten Sprint-Entscheidung der Geschichte vor seinem Landsmann Pedro Acosta (KTM) und Fabio Di Giannantonio (Ducati) durch.

Acosta, der nur 41 Tausendstelsekunden zurücklag, überholte den Italiener dadurch in der WM-Wertung und rückte vorläufig wieder auf den dritten Rang.

Zudem steht Acosta beim Rennen am Sonntag (14:00 Uhr/live ServusTV, Sky) auf der Pole Position. WM-Leader Marco Bezzecchi (Aprilia) kam nach einem Ausritt ins Kiesbett nicht über den zwölften Platz in der Startaufstellung hinaus. Im Sprint belegte er den neunten Platz.