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Alex Marquez feiert Sprint-Heimsieg in Barcelona

Pedro Acosta rückt mit Rang zwei in der WM-Wertung nach vorne.

Alex Marquez feiert Sprint-Heimsieg in Barcelona Foto: © GETTY
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Ducati-Pilot Alex Marquez hat den MotoGP-Sprint im Rahmen des Grand Prix von Katalonien für sich entschieden.

Der Katalane setzte sich am Samstag in Montmelo nördlich von Barcelona in der bisher knappsten Sprint-Entscheidung der Geschichte vor seinem Landsmann Pedro Acosta (KTM) und Fabio Di Giannantonio (Ducati) durch.

Acosta, der nur 41 Tausendstelsekunden zurücklag, überholte den Italiener dadurch in der WM-Wertung und rückte vorläufig wieder auf den dritten Rang.

Zudem steht Acosta beim Rennen am Sonntag (14:00 Uhr/live ServusTV, Sky) auf der Pole Position. WM-Leader Marco Bezzecchi (Aprilia) kam nach einem Ausritt ins Kiesbett nicht über den zwölften Platz in der Startaufstellung hinaus. Im Sprint belegte er den neunten Platz.

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