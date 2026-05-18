Nach Horror-GP: Zarco in Barcelona schwer verletzt

Der Sturz im MotoGP-Rennen von Katalonien hat für Johann Zarco - wie befürchtet - schlimme Folgen.

Der Franzose hat sich laut Mitteilung des Honda-Teams in Montmelo im Rennen der MotoGP Risse am vorderen und am hinteren Kreuzband sowie am Innenmeniskus zugezogen. Dazu stellen die Ärzte eine Blessur am linken Sprunggelenk fest.

Beim Restart kommen Zarco und Luca Marini in Kurve eins zu Sturz, der Franzose verhakt sich danach im Bike von Francesco Bagnaia, der ebenfalls gestürzt ist, Fahrer und Motorrad kommen erst nach mehreren Überschlägen zum Liegen.

Bereits zuvor ist der Spanier Alex Marquez ebenfalls heftig gestürzt und hat dabei Brüche des rechten Schlüsselbeins und des siebenten Halswirbels erlitten.

Der Sieg ist an Fabio Di Giannantonio auf einer Ducati vom Rossi-Team VR46 gegangen.