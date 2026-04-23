Samstag, 25.4.:
Uhrzeit
Programm
10:40 Uhr
MotoGP Qualifying
11:35 Uhr
Analyse Qualifying
11:50 Uhr
There Can Be Only One – The Rematch 1
12:40 Uhr
Moto3 Qualifying
13:45 Uhr
Moto2 Qualifying
14:30 Uhr
MotoGP Sprint
15:25 Uhr
Analyse Sprint
Sonntag, 26.4.
Uhrzeit
Programm
10:20 Uhr
Beginn der Live-Übertragung
11:00 Uhr
Moto3 Rennen
12:15 Uhr
Moto2 Rennen
14:00 Uhr
MotoGP Rennen
14:45 Uhr
Analyse & Highlights
Aprilia-Dominanz und KTM-Hoffnung in Andalusien
Das bewährte Team mit Alina Marzi und Sandro Cortese meldet sich direkt aus der Boxengasse des Circuito de Jerez – Ángel Nieto. Das Geschehen auf der Strecke kommentieren Christian Brugger und Alex Hofmann.
An der Spitze der Weltmeisterschaft herrscht nach der langen Stehzeit Hochspannung, denn Aprilia reist mit einer beeindruckenden Doppelführung nach Südspanien.
Neben einer ausführlichen Analyse dieser Dominanz erwartet die Zuseher bei ServusTV ein Exklusivinterview mit Jorge Martín.
Ein besonderes Augenmerk liegt heuer auf den Maschinen aus Mattighofen: Die KTM-Bikes präsentieren sich unerwartet stark und fuhren im Vorjahr in Jerez geschlossen in die Top 10.
Die Experten in der Boxengasse schätzen ein, ob sich dieser Erfolg wiederholen lässt. Unter die Lupe kommt zudem Ducati-Pilot Álex Márquez, der am Donnerstag seinen 30. Geburtstag feiert.