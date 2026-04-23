NEWS

Zeitplan für die MotoGP in Jerez de la Frontera

Endlich wieder MotoGP! Nach der Katar-Verschiebung startet Jerez die Europa-Tour. Der Zeitplan & alle Live-Sendezeiten von ServusTV für das Spanien-Wochenende

Zeitplan für die MotoGP in Jerez de la Frontera Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Endlich heulen die Motoren wieder auf: Nach einer unfreiwilligen Pause von knapp einem Monat - bedingt durch die Verschiebung des Rennwochenendes in Katar - kehrt die MotoGP mit voller Wucht zurück.

Traditionell bildet der Stopp in Jerez de la Frontera den Auftakt zur umfangreichen Europa-Tournee. Heuer gastiert die spektakulärste Motorsportserie der Welt bereits zum 40. Mal in der andalusischen Sherry-Metropole.

ServusTV und ServusTV On übertragen den Grand Prix von Spanien das gesamte Wochenende über LIVE.

Der TV-Zeitplan für das Wochenende:

Samstag, 25.4.:

Uhrzeit

Programm

10:40 Uhr

MotoGP Qualifying

11:35 Uhr

Analyse Qualifying

11:50 Uhr

There Can Be Only One – The Rematch 1

12:40 Uhr

Moto3 Qualifying

13:45 Uhr

Moto2 Qualifying

14:30 Uhr

MotoGP Sprint

15:25 Uhr

Analyse Sprint

Sonntag, 26.4.

Uhrzeit

Programm

10:20 Uhr

Beginn der Live-Übertragung

11:00 Uhr

Moto3 Rennen

12:15 Uhr

Moto2 Rennen

14:00 Uhr

MotoGP Rennen

14:45 Uhr

Analyse & Highlights

Aprilia-Dominanz und KTM-Hoffnung in Andalusien

Das bewährte Team mit Alina Marzi und Sandro Cortese meldet sich direkt aus der Boxengasse des Circuito de Jerez – Ángel Nieto. Das Geschehen auf der Strecke kommentieren Christian Brugger und Alex Hofmann.

An der Spitze der Weltmeisterschaft herrscht nach der langen Stehzeit Hochspannung, denn Aprilia reist mit einer beeindruckenden Doppelführung nach Südspanien.

Neben einer ausführlichen Analyse dieser Dominanz erwartet die Zuseher bei ServusTV ein Exklusivinterview mit Jorge Martín.

Ein besonderes Augenmerk liegt heuer auf den Maschinen aus Mattighofen: Die KTM-Bikes präsentieren sich unerwartet stark und fuhren im Vorjahr in Jerez geschlossen in die Top 10.

Die Experten in der Boxengasse schätzen ein, ob sich dieser Erfolg wiederholen lässt. Unter die Lupe kommt zudem Ducati-Pilot Álex Márquez, der am Donnerstag seinen 30. Geburtstag feiert.

Mehr zum Thema

Auer greift in DTM nach Titel-Drama wieder an

Auer greift in DTM nach Titel-Drama wieder an

Motorsport - Sonstiges
"Einmal hü und einmal hott" - Wenn Schiris wie die Fiaker agieren

"Einmal hü und einmal hott" - Wenn Schiris wie die Fiaker agieren

Bundesliga
4
Malysz hört als Präsident auf: Horngacher muss um Job zittern

Malysz hört als Präsident auf: Horngacher muss um Job zittern

Skispringen
Spitz und Wiesberger mit starken Runden in Kapstadt und Shanghai

Spitz und Wiesberger mit starken Runden in Kapstadt und Shanghai

Golf
Vorzeitiges Saisonaus! Barcelona gibt Update zu Yamal

Vorzeitiges Saisonaus! Barcelona gibt Update zu Yamal

International
5
ATP 1000 in Madrid LIVE - die aktuellen Spiele

ATP 1000 in Madrid LIVE - die aktuellen Spiele

Tennis - ATP
Wer verdient den Meistertitel?

Wer verdient den Meistertitel?

Bundesliga
48

Kommentare

Motorsport Motorrad Motorrad-WM MotoGP Jerez de la Frontera