Endlich heulen die Motoren wieder auf: Nach einer unfreiwilligen Pause von knapp einem Monat - bedingt durch die Verschiebung des Rennwochenendes in Katar - kehrt die MotoGP mit voller Wucht zurück.

Traditionell bildet der Stopp in Jerez de la Frontera den Auftakt zur umfangreichen Europa-Tournee. Heuer gastiert die spektakulärste Motorsportserie der Welt bereits zum 40. Mal in der andalusischen Sherry-Metropole.

ServusTV und ServusTV On übertragen den Grand Prix von Spanien das gesamte Wochenende über LIVE.

Der TV-Zeitplan für das Wochenende: