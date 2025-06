Für Pedro Acosta endete das MotoGP-Wochenende in den Niederlanden im Krankenhaus.

Der KTM-Youngster wurde nach dem Rennen in Assen, welches er als Vierter beendete, von einer Wespe gestochen. Eine allergische Reaktion war die Folge, der Spanier musste ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht werden. Sämtliche Medientermine des 21-Jährigen wurden gestrichen.

Rund zwei Stunden später kam seitens KTM die Entwarnung. Acosta wurde im Krankenhaus Wilhelmina in Assen genauer untersucht, nachdem ihm noch an der Strecke eine Antihistaminspritze verabreicht worden war. Diese zeigte Wirkung, es konnten keine Symptome mehr festgestellt werden. Er bekam somit Grünes Licht für die Heimreise.

Acosta kämpfte in der "Cathedral of Speed" lange um die Podiumsplätze mit und musste die Top 3 erst in der Schlussphase ziehen lassen. Obwohl die Enttäuschung über das verpasste Podest kurzzeitig groß war, durfte sich der "Hai aus Mazarron" über sein zweitbestes Wochenende (14 Punkte) in dieser Saison freuen. Nur in Aragon (18) war er besser.

Der Spanier war allerdings auch in einen Zweikampf mit Alex Marquez verwickelt, der jüngere Bruder von Marc Marquez kam dabei zu Sturz und brach sich den zweiten Mittelhandknochen in der linken Hand. Mehr Infos dazu >>>

Im Red-Bull-Glanz: Das ist die neue KTM RC16