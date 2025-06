Marc Marquez kann am Sonntag mit dem Sieg in Assen seinen Vorsprung in der MotoGP-WM ausbauen.

So ging das Rennen aus >>>

Einen Tag zum Vergessen erlebte hingegen sein Bruder und engster WM-Konkurrent Alex Marquez. Der 29-jährige Gresini-Pilot verlor in Runde sechs im Zweikampf mit Pedro Acosta die Kontrolle über seine Maschine, flog ab und konnte das Rennen nicht mehr fortsetzen.

Noch während des Rennens die ernüchternde Diagnose: Marquez brach sich die linke Hand.

Marquez wird noch am Sonntag operiert

Genauer gesagt soll der zweite Mittelhandknochen in Mitleidenschaft gezogen sein. Noch am Sonntag soll der Spanier nach Madrid überstellt und operiert werden.

Die nächste MotoGP-Station findet in zwei Wochen am Sachsenring statt. Ob und in welchem Zustand Marquez, der in der WM-Wertung mittlerweile einen Rückstand von 68 Punkten auf seinen Bruder aufgerissen hat, am Start stehen kann, wird sich weisen.

Der Sturz im Video:

