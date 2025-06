Marc Marquez gewinnt sein sechstes MotoGP-Rennen in dieser Saison. Der WM-Leader aus Spanien, der am Samstag bereits den Sprint für sich entscheiden konnte, gewinnt am Sonntag auch das Rennen in Assen.

Dabei startet Marquez mit seiner Ducati nur von Startplatz vier, bereits in Runde fünf übernimmt der Spanier jedoch die Führung von seinem Teamkollegen Francesco Bagnaia und gibt diese im weiteren Rennverlauf auch nicht mehr her.

Auf Rang zwei kommt Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi ins Ziel. Knapp dahinter landet Bagnaia auf Rang drei.

KTM-Youngster Pedro Acosta fightet bis zum Schluss um ein Podium, letztlich wird es jedoch Platz vier. Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3) rundet das starke KTM-Ergebnis mit Rang fünf ab.

Nuller für Alex Marquez

Bitter verläuft das Rennen für Alex Marquez (BK8 Gresini Racing). Der WM-Zweite verliert in Runde sechs im Zweikampf mit Acosta die Kontrolle über seine Maschine und scheidet aus. Zu allem Überfluss bricht sich der Spanier dabei auch noch die Hand.

Auch Pole-Setter Fabio Quartararo erwischt mit seiner Yamaha einen Sonntag zum Vergessen, verliert bereits beim Start mehrere Positionen, rutscht nach einem Zwischenfall im Mittelfeld abermals mehrere Ränge zurück und wird am Ende nur Zehnter.

In der Weltmeisterschaft erhöht Marc Marquez seinen Vorsprung und hält nun bei 307 Punkten. Alex Marquez steht nach seinem Nuller bei 239 Zählern.

"Es tut mir sehr leid für Alex", sagt sein siegreicher Bruder, für den das Wochenende mit zwei Trainingsstürzen am Freitag ebenfalls nicht gut begonnen hatte. "Assen ist keine meiner besten Strecken. Also bin ich superglücklich mit dem Job, den wir gemacht haben", erklärt der 32-Jährige.

Mit nun 68 MotoGP-Siegen zieht Marc Marquez mit Legende Giacomo Agostini gleich. Nur Valentino Rossi hat in der Motorrad-Königsklasse mehr Rennen gewonnen, nämlich 89.

