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Marquez-Show in Ungarn! KTM-Star Acosta fährt aufs Podest

Marc Marquez fährt am Balaton zu seinem dritten Sprint-Sieg 2026. Pedro Acosta muss sich dem künftigen Teamkollegen geschlagen geben.

Marquez-Show in Ungarn! KTM-Star Acosta fährt aufs Podest Foto: © IMAGO / PsnewZ
Textquelle: © LAOLA1
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Marc Marquez gibt beim Grand Prix von Ungarn den Takt vor.

Der MotoGP-Weltmeister fährt am Balaton Park Circuit am Samstagvormittag erst zur Pole-Position und schnappt sich am Nachmittag seinen dritten Sprintsieg der Saison 2026.

Der insgesamt 18. Erfolg iüber die Kurz-Distanz bedeutet, dass er in der Kategorie der meisten MotoGP-Sprintsiege wieder mit Jorge Martin gleichzieht.

Acosta nur von Marquez geschlagen

In einem völlig unspektakulären Sprint im "Monaco der MotoGP" geht der zweite Platz an KTM-Star Pedro Acosta, der Marquez auch im Qualifying den Vortritt lassen musste und das Rennen am Sonntag von der zweiten Startposition in Angriff nehmen wird.

Das Podest wird von WM-Leader Marco Bezzecchi (Aprilia) komplettiert. Punkte sammeln auch Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia), Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati), Jorge Martin (Aprilia), Diogo Moreira (LCR-Honda), Enea Bastianini (Tech3-KTM) und Francesco Bagnaia (Ducati).

Der Grand Prix geht am Sonntag ab 14:00 Uhr über die Bühne.

Die 25 Fahrer mit den meisten MotoGP-Rennsiegen

#25 - Maverick Viñales (Spanien)
#23 - Fabio Quartararo (Frankreich)

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