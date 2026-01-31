Bei KTM kündigt sich der Abschied von Jungstar Pedro Acosta für die Saison 2027 an. Den Moto3- und Moto2-Weltmeister soll es zu Ducati an die Seite von Superstar Marc Marquez ziehen.

KTM-Toppilot hat offenbar bei neuem Team unterschrieben >>>

Als möglicher Nachfolger für den 21-jährigen Spanier gilt Alex Marquez. Das geht aus einem Bericht von "motorsport.com" hervor. Der Vize-Weltmeister soll sich demnach am großen Stühlerücken in der MotoGP beteiligen wollen und einen Platz in einem Werksteam anpeilen.

Aufgrund der finanziellen Unsicherheiten in Mattighofen soll jedoch Yamaha das Hauptziel des 29-Jährigen sein.

Marquez, Bagnaia oder Razgatlioglu?

Beim japanischen Fabrikat kündigt sich ein großer Umbruch an: Fabio Quartararo soll für 2027 und 2028 bereits bei Honda unterschrieben haben, den Weltmeister von 2021 will Yamaha offenbar mit jenem von 2024, Jorge Martin, ersetzen.

Marquez würde dann den Platz von Alex Rins einnehmen, dessen Zukunft in den Sternen steht.

Für den zweiten Sitz im Werksteam kommen allerdings auch Francesco Bagnaia, den Ducati für Acosta wohl vor die Tür setzt, und Rookie Toprak Razgatlioglu in Frage. Der türkische Superbike-Champion fährt heuer für das Satelliten-Team Pramac Racing.