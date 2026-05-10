Erster GP-Sieg seit 2024! Martin fängt "Bezz" kurz vor Ende ab

Das MotoGP-Rennwochenende von Le Mans steht ganz im Zeichen von Jorge Martin.

Nach dem Sieg im Sprint gewinnt der Spanier auch den Grand Prix in Frankreich. Erst drei Runden vor Schluss überholt Martin seinen Teamkollegen Marco Bezzecchi. Somit hat der WM-Führende nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Spanier, der seinen ersten GP seit September 2024 gewinnt.

Historischer Erfolg für Aprilia

Dritter wird der Japaner AI Ogura (Trackhouse Aprilia), womit Aprilia erstmals in der Geschichte alle drei Podestplätze besetzt.

KTM-Fahrer Pedro Acosta belegt Rang fünf, in der WM-Wertung ist der Spanier nach fünf Rennen Dritter.

Während Aprilia Historisches gelingt, erlebt Ducati in Frankreich ein Debakel. Der zuletzt in Jerez vor Bezzecchi siegreiche Alex Marquez scheidet in der Anfangsphase nach einem Sturz aus. Kurz vor der Rennhälfte rutscht dann auch noch der bis dahin zweitplatzierte Francesco Bagnaia von der Strecke.

Marc Marquez war nicht am Start. Der Weltmeister hatte bei einem Crash im Sprint einen Mittelfußknochenbruch erlitten. Er fällt zumindest nächstes Wochenende für sein Heimrennen in Katalonien aus. Vor diesem führt der dreifache Saisonsieger Bezzecchi in der WM nur noch einen Punkt vor Martin. Acosta fehlen 44 Zähler auf den Spitzenreiter. alle Infos >>>