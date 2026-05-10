Polizeieinsatz bei Unterhaus-Partie in Oberösterreich

Zu einer Auseinandersetzung unter Fußballfans ist es am Samstagabend in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) nach dem Ende des Spiels des SV Bad Ischl gegen den SK Vorwärts Steyr in der OÖ-Liga gekommen.

Laut Polizei stürmten rund 15 teils maskierte Fans aus Steyr aufs Feld und versuchten, auf den Schiedsrichter und andere Fans loszugehen. Der Referee habe sich in Sicherheit bringen müssen. Ein Zehnjähriger geriet zwischen die Fans, wurde aber offenbar nicht verletzt.

Die Polizei wurde um 19.10 Uhr alarmiert. Bei der Fahrt zum Fußballplatz wurde die Streife aus Bad Ischl darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Situation eskalierte. Deshalb wurde Verstärkung angefordert. Als die ersten Polizisten eintrafen, ergriffen mehrere Fans die Flucht. Anschließend habe sich die Lage auf dem Sportplatz rasch beruhigt, berichtete die Exekutive.

Ein Großteil der Fans sei eingekesselt und es seien Identitätsfeststellung durchgeführt worden. Einige der Fußballanhänger aus Steyr hätten sich äußerst aggressiv und unkooperativ gegenüber den einschreitenden Beamten verhalten, stand im Polizeibericht. Mehrere Personen werden nun bei der Behörde verwaltungsrechtlich angezeigt. Das Fußballmatch hat der SV Bad Ischl mit 3:2 gewonnen.