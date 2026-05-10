NEWS

Polizeieinsatz bei Unterhaus-Partie in Oberösterreich

Zu unschönen Szenen kam es in in Bad Ischl. Der Schiedsrichter musste sich in Sicherheit bringen. Ein Zehnjähriger geriet zwischen die Fronten.

Polizeieinsatz bei Unterhaus-Partie in Oberösterreich Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Zu einer Auseinandersetzung unter Fußballfans ist es am Samstagabend in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) nach dem Ende des Spiels des SV Bad Ischl gegen den SK Vorwärts Steyr in der OÖ-Liga gekommen.

Laut Polizei stürmten rund 15 teils maskierte Fans aus Steyr aufs Feld und versuchten, auf den Schiedsrichter und andere Fans loszugehen. Der Referee habe sich in Sicherheit bringen müssen. Ein Zehnjähriger geriet zwischen die Fans, wurde aber offenbar nicht verletzt.

Die Polizei wurde um 19.10 Uhr alarmiert. Bei der Fahrt zum Fußballplatz wurde die Streife aus Bad Ischl darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Situation eskalierte. Deshalb wurde Verstärkung angefordert. Als die ersten Polizisten eintrafen, ergriffen mehrere Fans die Flucht. Anschließend habe sich die Lage auf dem Sportplatz rasch beruhigt, berichtete die Exekutive.

Ein Großteil der Fans sei eingekesselt und es seien Identitätsfeststellung durchgeführt worden. Einige der Fußballanhänger aus Steyr hätten sich äußerst aggressiv und unkooperativ gegenüber den einschreitenden Beamten verhalten, stand im Polizeibericht. Mehrere Personen werden nun bei der Behörde verwaltungsrechtlich angezeigt. Das Fußballmatch hat der SV Bad Ischl mit 3:2 gewonnen.

Die größten Sportler-Comebacks aller Zeiten

Michael Jordan
Michael Schumacher

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Spielt Mbappe im Clasico? Entscheidung gefallen

Spielt Mbappe im Clasico? Entscheidung gefallen

La Liga
Prager Derby-Skandal: Verband und Slavia-Boss reagieren drastisch

Prager Derby-Skandal: Verband und Slavia-Boss reagieren drastisch

International
3
La Liga heute: FC Barcelona - Real Madrid

La Liga heute: FC Barcelona - Real Madrid

La Liga
Die 12 knappsten Meister-Entscheidungen der Bundesliga

Die 12 knappsten Meister-Entscheidungen der Bundesliga

Bundesliga
8
Ex-FIFA-Präsident Blatter: "Die FIFA ist eine Diktatur"

Ex-FIFA-Präsident Blatter: "Die FIFA ist eine Diktatur"

Fußball
6
Hartberg-Keeper im Fokus von Sturm

Hartberg-Keeper im Fokus von Sturm

Bundesliga
11
Wer wird Meister? Wer steigt ab? Der Bundesliga-Tabellenrechner

Wer wird Meister? Wer steigt ab? Der Bundesliga-Tabellenrechner

Bundesliga

Kommentare

Fußball Vorwärts Steyr Fußball-Unterhaus