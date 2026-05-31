Emotionale Sieger-Tränen bei Bezzecchi in Mugello

Marco Bezzecchi feiert beim Gran Premio d’Italia in Mugello einen Heimerfolg - mit seinem vierten Saisonsieg baut er auch die WM-Führung weiter aus!

Unter den Augen von Formel-1-Star Kimi Antonelli kommt Bezzecchi beim Start aus der Pole Position gut weg und bleibt erstmal vorne.

Raúl Fernández, der Sprint-Sieger vom Vortag, der von Startplatz zwei gestartet ist, fällt dagegen bis auf Rang 13 zurück.

Francesco Bagnaia erwischt wiederum eine starke Anfangsphase, der Lokalmatador geht in Runde drei sogar an Bezzecchi vorbei in Führung.

Bezzecchi hält dagegen

Die beiden können sich danach etwas vom Rest absetzen, Jorge Martin bleibt dahinter auf Rang drei.

Während vorne vorerst wenig passiert, liefern sich dahinter mehrere Fahrer über das gesamte Rennen einen harten Kampf um Platz vier - schlussendlich mit dem besten Ausgang für den Japaner Ai Ogura.

Bezzecchi bleibt unterdessen knapp an Bagnaia dran, und in Runde 13 gelingt ihm das Überholmanöver. In der Folge fährt der WM-Führende vorne weg, Bagnaia dagegen wird schnell durch Martin bedrängt, der Aprilia-Pilot überholt den Italiener ebenfalls.

Auch Platz drei geht an Italiener

In der Schlussrunde ist auch noch Ogura plötzlich ganz knapp an Bagnaia dran und kann am Ducati-Fahrer sogar vorbeigehen, doch dieser kontert und sichert sich immerhin noch den dritten Platz.

Bezzecchi überquert die Ziellinie hingegen sichtlich gerührt mit Tränen in den Augen.

Durch den Sieg führt Bezzecchi in der Weltmeisterschaft nun 17 Punkte vor Martin. Bereits nächste Woche geht es in der MotoGP in Ungarn weiter.