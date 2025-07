Zukunft bei Red Bull: Jetzt spricht Max Verstappen

Die Zukunft von Max Verstappen ist endgültig geklärt.

Obwohl die Leistungen seines Teams Red Bull Racing zuletzt durchwachsen waren, hält der F1-Star seinem Rennstall die Treue: "Es ist Zeit, allen Gerüchten ein Ende zu bereiten", sagt Verstappen am Donnerstag: "Für mich war es immer ziemlich klar, dass ich bleibe."

Red-Bull-Berater Helmut Marko hatte bereits Anfang dieser Woche bestätigt, dass Verstappen für 2026 an Bord bleiben werde. Das Gefühl im Team sei nie ein anderes gewesen, betonte Verstappen. "Wir sind immer in Diskussionen, was wir mit dem Auto tun können. Wenn man nicht bleibt, hört man auf, über diese Dinge zu reden. Und das habe ich nie getan."

Verstappen fährt seit 2016 für das von Dietrich Mateschitz gegründete Team. Damals war er schon nach vier Saisonrennen von Toro Rosso befördert worden und hatte gleich in seinem ersten Einsatz in Spanien als 18-Jähriger sensationell seinen ersten GP-Sieg geholt.

