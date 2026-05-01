SV Ried verlängert mit Dauerbrenner

Die SV Ried verkündet Personal-News: Philipp Pomer hat seinen Vertrag beim oberösterreichischen Bundesligisten um weitere drei Jahre bis 2029 verlängert.

Der 28-jährige Wiener kickt seit Mai 2021 in Ried und ist damit jener Spieler im aktuellen Kader, der am längsten im Innviertel aktiv ist.

"Philipp Pomer ist der längstdienende Spieler des aktuellen Kaders, allein deswegen freut mich die langfristige Verlängerung ungemein. Aufgrund seiner familiären Situation, er ist immerhin schon seit geraumer Zeit in der Region sesshaft geworden, gehört er längst zu unseren Innviertler Jungs", erklärt Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport in Ried.

Pomer fiel die Entscheidung leicht

Pomer "besticht durch seine Vielseitigkeit und seine Kreativität. Er ist genau das, was wir uns im österreichischen Fußball als Straßenfußballer wünschen und wovon es mittlerweile viel zu wenige gibt. Kontinuität im Fußball ist eine Seltenheit geworden, bei der SV Oberbank Ried wird sie durch solche Spieler umso mehr gelebt", so Fiala weiter.

"Ich habe mich dazu entschieden, meinen Vertrag um weitere drei Jahre zu verlängern, weil die vergangenen Jahre in Ried sehr positiv waren und ich ein sehr gutes Verhältnis zum Verein und zu den Fans habe", sagt Philipp Pomer.

"Ich bin hier in Ried mit meiner Familie sehr glücklich. Deshalb war es für mich relativ einfach zu entscheiden, dass ich weiterhin hier bleiben möchte. Es ist ein sehr schönes Gefühl, schon so lange bei einem Verein zu spielen. Das zeigt die Wertschätzung des Vereins mir gegenüber und auch was ich an diesem Verein habe. Ich bin wirklich glücklich, hier in Ried zu spielen!"