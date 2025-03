Wurz: Ferrari? "Mir kommt fast vor, das ist das beste Auto"

Wie steht es um die Kräfteverhältnisse in der Formel 1?

Das ist die Frage, die aktuell wohl alle Motorsportfans beschäftigt. Mittlerweile sind die ersten beiden Trainings in Melbourne Geschichte, die Bestzeiten gehen an Weltmeister McLaren und Ferrari.

Trotzdem lässt sich nach wie vor schwer sagen, wer am Ende in der Qualifikation beziehungsweise dem Rennen in Sachen Pace die Nase vorne haben wird. Die ersten Experten haben allerdings ihre ersten Analysen parat - so auch Alex Wurz.

Vor allem ein Team hat den einstigen österreichischen Formel-1-Fahrer und "ORF"-Experten beeindruckt: Ferrari. "Ich bin sehr beeindruckt vom Ferrari. Mir kommt fast vor, das ist das beste Auto, das fahrbarste Auto, in dem sich die Fahrer am meisten wohlfühlen. Der McLaren scheint an der Hinterachse ein schmaler Grat zu sein", lautet die Einschätzung von Wurz.

Er meint zudem: "Ich würde sagen, es ist knapp. Wenn die Tagesverfassung nicht passt, bist du Vierter oder Fünfter."

Marko sieht McLaren ganz vorne

(Artikel wird unterhalb fortgeführt)

Auch Red-Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko gibt eine Prognose nach den ersten Impressionen am Freitag. "Es scheint, dass McLaren das stärkste Team ist", meint der Österreicher.

Den Kampf um den Titel als ersten Verfolger des amtierenden Konstrukteurs-Weltmeisters sieht Marko denkbar knapp: "Dahinter wird's eng zwischen Ferrari, Mercedes und uns."

Generell lief für den 81-Jährigen die erste Session aus Sicht des österreichischen Teams besser. Warum? "Die Änderungen danach waren nicht erfolgversprechend. Ich schätze, dass wir zwei Zehntel zurück sind, und erwarte maximal die zweite Reihe. Ganz vorne sind wir nicht dabei. Ein Podium im Rennen ist unter normalen Verhältnissen das Maximum", erklärt er.

Vor dem ersten Härtetest - dem Qualifying (Samstag, ab 06:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) - bleibt den Teams noch eine dritte und finale Trainingssession, um sich ideal auf diesen einzustellen.