Wolff will Teil seiner Mercedes-Anteile verkaufen

Die Verhandlungen sollen bereits fortgeschritten sein.

Wolff will Teil seiner Mercedes-Anteile verkaufen Foto: © getty
Teamchef Toto Wolff ist in fortgeschrittenen Verhandlungen, einen Teil seines Drittelanteils am Formel-1-Team Mercedes zu verkaufen. Das berichteten die Fach-Website Sportico sowie die Financial Times am Dienstag. Der Kaufinteressent sei nicht bekannt.

Der Wert des Rennstalls wird auf umgerechnet 5,19 Mrd. Euro geschätzt. Aktuell halten außer Wolff Mercedes-Benz und Ineos ein Drittel der Anteile. Wolff soll fünf Prozent davon veräußern wollen, also im Wert von ca. 260 Mio. Euro.

Mercedes wollte die Berichte nicht kommentieren, es soll sich aber um einen externen Investor handeln. Das Team betonte, dass die Leitung des Teams unverändert bliebe. Der aktuelle Vertrag des Wieners beim Zweiten der Konstrukteurs-WM läuft bis Ende 2026.

