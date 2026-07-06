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Wolff und Vasseur liefern sich verbalen Schlagabtausch

Im Rahmen des Grand Prix in Spielberg äußerte sich Toto Wolff zu den Updates von Ferrari. Das ließ Frédéric Vasseur nicht unkommentiert.

Wolff und Vasseur liefern sich verbalen Schlagabtausch Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
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Auch abseits der Strecke geht es zwischen den F1-Topteams heiß her.

Nachdem Mercedes-Teamchef Toto Wolff im Rahmen des Grand Prix in Spielberg gemeint hatte, er sei "etwas überrascht, dass Ferrari diese riesigen Updates so schnell am Auto vornehmen kann". Er bezog sich dabei auf die Kostenobergrenze, die Ferrari seiner Meinung nach bald ausgereizt haben müsste. "Wir können uns so etwas nicht leisten", gab er zu verstehen.

Vasseur: "Ironisch, dass das von Toto und Mercedes kommt"

Frédéric Vasseur, der im Rahmen des Grand Prix in Silverstone mit den Aussagen des Österreichers konfrontiert wurde, konterte: "Ich finde es ironisch, dass das von Toto und Mercedes kommt. Wenn Mercedes oder Red Bull entwickeln, sind sie Genies. Wenn wir entwickeln, dann betrügen wir. Man muss sich mal beruhigen. Wir haben nicht mehr Teile gebracht als Red Bull oder andere."

Auch Toto Wolff selbst war es wichtig, seine Aussagen gegenüber "Sky" richtigzustellen. "Ich habe gesagt, dass sie wahrscheinlich mit den Updates am Ende zurückstecken müssen, weil jetzt gerade viel ans Auto gekommen ist. Da ist keine Rede von Betrug. Das ist nur eine Aussage zu den Fakten", so der 54-Jährige.

Auch die Reaktion von Frédéric Vasseur wolle er nicht überbewerten: "Fred kann sehr leicht an die Decke gehen, ich weiß, dass es so ist, ich kenne ihn seit 25 Jahren."

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