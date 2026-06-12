Vor Heim-GP: Alonso deutet Abschied an

Fernando Alonso hat vor seinem Heimrennen in Barcelona für emotionale Töne gesorgt und ein mögliches Ende seiner Formel-1-Karriere angedeutet.

Der 44-jährige Aston-Martin-Pilot sprach im Vorfeld des Grand Prix offen über seine Zukunft und ließ dabei durchblicken, dass es sein letztes Rennen auf heimischem Boden sein könnte.

"Vielleicht mein letztes Rennen in Barcelona"

"Es wird ein besonderes Wochenende werden, wahrscheinlich mein letztes Rennen in Barcelona in der Formel 1", sagte Alonso.

Ein Satz, der für Aufhorchen sorgt: Denn die Formel 1 gastiert erst 2028 wieder in Barcelona, da sich der Grand Prix künftig mit Spa-Francorchamps abwechselt.

Sollte Alonso tatsächlich nicht mehr bis dahin fahren, könnte sein Heimrennen endgültig Geschichte sein.

Zukunft weiter offen

Der Vertrag des zweimaligen Weltmeisters bei Aston Martin läuft mit Saisonende aus. Eine Entscheidung über seine Zukunft will der Spanier erst nach der Sommerpause treffen.

"Nach dem Sommer werde ich entscheiden, ob ich weitermache oder nicht", so Alonso. Konkrete Pläne gebe es derzeit noch keine.

Sportlich reist Alonso mit gedämpften Erwartungen zu seinem Heimspiel.

Der Routinier rechnet nicht mit einem Spitzenresultat: "Ich werde nicht konkurrenzfähig sein und es in Q1 nicht weit bringen, aber hoffentlich können alle das Wochenende genießen."

Emotionaler Ort voller Erinnerungen

Der Kurs in Barcelona hat für den Spanier eine besondere Bedeutung.

2003 feierte er dort seinen ersten Grand-Prix-Sieg, bereits 1994 absolvierte er an gleicher Stelle seinen ersten Formel-1-Test. Insgesamt ist es für ihn bereits das 23. Rennwochenende auf dieser Strecke.

"Jedes Mal war es magisch", sagte Alonso. "Ich hoffe, diesmal wird es genauso."

Auch privat hat sich für den zweifachen Weltmeister zuletzt einiges verändert: Im März wurde Alonso erstmals Vater.