Protest erfolgreich! Alpine-Pilot erhält Monaco-Podest zurück

Pierre Gasly ereilt vor dem ersten Training der Formel 1 für den Grand Prix von Barcelona (alle Sessions im LIVE-Ticker >>>) eine positive Nachricht.

Der Franzose bekommt von der FIA seinen dritten Platz beim Grand Prix von Monaco zurück. Der Automobil-Weltverband hat einem Einspruch von Alpine stattgegeben und die beiden Fünf-Sekunden-Strafen gegen den ehemaligen Red-Bull-Piloten gestrichen.

Messfehler eingeräumt

Alpine hatte nach dem Rennen in Monte Carlo eine Evaluierung der Strafen gegen Gasly gefordert, nachdem mehrere Piloten in der Boxengasse mit 0,1 km/h zu viel geblitzt wurden. Auch Gasly war davon zwei Mal betroffen.

Schon am Donnerstag räumte das FOM (Formula One Management) ein, dass das Messsystem "ungenau war und die Geschwindigkeit von Gaslys Auto überschätzt hat."

Gasly war im Endklassement dadurch vom dritten auf den siebten Rang zurückgefallen, den Podestplatz hatte Red-Bull-Fahrer Isack Hadjar geerbt. Nun darf sich der 30-Jährige verspätet über seinen insgesamt sechsten Podestplatz in der Formel 1 freuen.