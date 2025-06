Für Weltmeister Max Verstappen hat ein katastrophales Wochenende auf dem Red Bull Ring einen entsprechenden Abschluss gefunden.

Der Niederländer wurde am Sonntag in Spielberg in der ersten Runde in der engen Kurve 3 vom innen heran rauschenden Kimi Antonelli von der Strecke befördert. Für den Red-Bull-Piloten sowie für den Italiener im Mercedes war das Rennen damit beendet. 31 Formel-1-Rennen war Verstappen davor durchgehend in die Punkte gefahren.

Verstappens WM-Träume dürften sich in der Steiermark endgültig in Luft aufgelöst haben. "Ich habe sowieso nie daran gedacht", erklärte er in den TV-Interviews.

Verstappen schimpft am Funk …

Da war seine Gemütslage bereits besser als unmittelbar im Anschluss an den Unfall. "Ich bin draußen. Ich bin wie verrückt getroffen worden", sagte er am Funk und schickte noch zwei Schimpfwörter hinterher, von denen eines von der internationalen TV-Regie mit einem Piepser übertönt wurde. "Das tut mir leid", kommentierte Antonelli am Funk.

Der 18-Jährige hatte sich verbremst, nachdem er viel zu schnell in eine der langsamsten Kurven in der gesamten Formel 1 gefahren war. Antonelli flog quer über die Strecke und nahm Verstappen mit. "Ich wollte nur meine Position halten und als ich bremste, hat mein Heck komplett blockiert und ich habe einfach das Auto verloren", erklärte der Italiener.

Von den Stewards wurde Antonelli nach Rennende bestraft, beim anstehenden Grand Prix von Großbritannien in Silverstone wird der Italiener in der Startaufstellung um drei Plätze zurückversetzt.

… und reagiert dann gefasst

Verstappen stieg anschließend aus seinem Wagen und reagierte gefasst. Er sprach ruhig mit Antonelli, die beiden marschierten dann zurück in die Box.

"Ich konnte nicht hören, was er gesagt hat. Aber ich habe mich entschuldigt und ich will nach dem Rennen wieder mit ihm reden und mich noch einmal entschuldigen", sagte Antonelli später. "Es tut mir auch leid für das Team. Es war mein erster Fehler beim Start und ist definitiv eine große Lehre."

Verstappen meinte später: "So etwas passiert. Er hat sich entschuldigt. Jeder Fahrer hat schon einmal so einen Fehler gemacht. Er ist ein großes Talent und wird daraus lernen."

