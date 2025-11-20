Skeptischer Norris: "Wir waren meilenweit weg"

Im Formel-1-Titelkampf hat Lando Norris drei Rennwochenenden vor Saisonende alles in der eigenen Hand.

Der Brite könnte am Sonntag (ab 5.00 im LIVE-Ticker) in Las Vegas zu einer Vorentscheidung im WM-Rennen gegen seinen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri und Red-Bull-Star Max Verstappen rasen. Vor dem Flutlicht-Spektakel in der Glücksspielmetropole in Nevada gab sich der 26-Jährige aber skeptisch. Piastri und Verstappen wollen ihren WM-Traum indes unbedingt am Leben halten.

Dafür benötigt es im Saisonfinish aber eine Aufholjagd, denn Norris reiste mit einem recht komfortablen Vorsprung von 24 Punkten auf Verfolger Piastri in die USA.

Norris ist "bereit für den Endspurt" ...

Titelverteidiger Verstappen liegt gar 49 Zähler zurück, insgesamt 83 Punkte gibt es im Idealfall in Las Vegas, beim Sprint-Wochenende in Katar sowie beim Finale in Abu Dhabi noch zu ergattern.

"Ich fühle mich wirklich gut und bin motiviert. Ich bin bereit für den Endspurt", betonte Norris vor seinem 150. Grand-Prix-Start.

... hat aber keine guten Erinnerungen an die Strecke

Doch an Las Vegas hat der Vizeweltmeister keine guten Erinnerungen. Im Vorjahr fuhr der McLaren der Konkurrenz hinterher und schaffte es im Qualifying sowie im Rennen nicht in die Top fünf. "Vegas war für uns in der Vergangenheit eine Herausforderung", blickte Norris zurück.

Im Vorjahr sei es das schlechteste Rennen der Saison gewesen. "Daher freue ich mich nicht wirklich darauf." Auf eine Nachfrage eines Journalisten, warum er sich nicht in der Favoritenrolle sehe, reagierte Norris gereizt.

"Ich sage nicht, dass ich Zehnter werde. Ich sage nur, dass es schwierig wird zu gewinnen. Schaut euch die Daten an. Wir waren meilenweit weg."

Kriselnder Piastri: "Kein Böses BLut zwischen Norris und mir"

Das gilt auch für Piastri, der seine Leistungskrise nach fünf Rennen ohne Podestplatz hinter sich lassen will. "Ich konzentriere mich auf meine Performance", betonte der Australier.

Er erinnerte daran, dass die Strecke viele Überholmanöver ermöglicht. Zweikämpfe zwischen den beiden Teamkollegen würden in der McLaren-Box wohl nicht zur Entspannung beitragen. Norris hielt am Mittwoch noch einmal fest, dass es kein böses Blut zwischen ihm und Piastri gebe.

"Wir sind immer noch unterschiedliche Menschen, aber was unsere Beziehung angeht, verstehen wir uns gut. Ich denke, es läuft besser denn je", betonte der Brite.

Verstappen stapelt tief

Für den Partylöwen von 2024 sind die Chancen auf den fünften WM-Titel en suite überschaubar. Verstappen jubelte im Vorjahr in der Glücksspielmetropole über seine Titelverteidigung, Platz fünf reichte damals.

Heuer muss der Niederländer auf Umfaller seiner McLaren-Rivalen hoffen, um doch noch die Weltmeisterschaft zu feiern.

In Sao Paulo überzeugte Verstappen zuletzt mit einer beeindruckenden Aufholjagd, nach einem Start aus der Boxengasse stand er am Ende des Rennens als Dritter noch auf dem Podest. "Es war eine unglaubliche Wende des Teams und zeigt, dass wir nie aufgeben. Wir werden versuchen, unser Bestes zu geben und weiter Druck zu machen, denn wir haben nichts zu verlieren", sagte Verstappen.

"Brauchen Glück, um noch eine Chance haben"

Kampfansagen blieben aber aus. An die große Aufholjagd glaubt Verstappen nach außen hin nicht. Seine drei Siege in den vergangenen sechs Rennen würden "nicht wirklich etwas ändern. Wir brauchen jetzt schon viel Glück, um überhaupt noch eine Chance zu haben", meinte er in Vegas.

Zunächst wird Regen erwartet

Für das erste freie Training am Donnerstagabend (Ortszeit) werden regnerische Bedingungen erwartet. Danach soll die Regenwahrscheinlichkeit beständig abnehmen, das Rennen wird wohl im Trockenen stattfinden.

In den ersten beiden Jahren seit dem Comeback war die Strecke immer trocken gewesen. Im Vorjahr führte George Russell einen Mercedes-Doppelsieg vor Lewis Hamilton an, danach folgten die beiden Ferraris.