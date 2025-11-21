NEWS

Fix! Mick Schumacher und Alpine gehen getrennte Wege

Nach zwei Saisonen ist klar: Schumacher wird 2026 nicht für Alpine an den Start gehen.

Mick Schumacher verkündet seinen Abschied vom Alpine Endurance Team.

Seit zwei Jahren ging er für das französische Team in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) an den Start. Zuvor war der Sohn von Michael Schumacher Ersatzfahrer bei Mercedes, nachdem er für Haas an den Start ging.

"Ich bin sehr dankbar für die vergangenen zwei Jahre mit dem Alpine Endurance Team. Ich habe auf und abseits der Strecke enorm viel gelernt und bin allen dankbar, die Teil dieser Reise waren. Ich wünsche dem Team für die Zukunft nur das Beste", schreibt Schumacher via Instagram.

Zukunft offen

Wie es für den Deutschen weitergeht, ließ er noch offen ("Bleibt dran für 2026").

Durchaus vorstellbar wäre ein Wechsel in die IndyCar-Series. Bereits im Oktober absolvierte Schumacher einen Test für Rahal Letterman Lanigan Racing.

