Platz 20 für Yuki Tsunoda, während Red-Bull-Teamkollege Max Verstappen im Qualifying zum Grand Prix von Spanien Rang drei belegte (zum Bericht >>>).

Tsunoda scheiterte auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya nicht zum ersten Mal in der heurigen Saison an der ersten Qualifikationsstufe. In Miami (18.) und Imola (Crash) war ebenfalls schon im ersten Durchgang Schluss.

Für den Japaner wird damit die Situation beim Rennstall mit Sitz in Milton Keynes nicht unbedingt einfacher, hält der 25-Jährige in der Fahrer-Weltmeisterschaft mit zehn Punkten ohnehin nur auf Rang 13. In Spanien folgte nun der nächste Tiefpunkt mit dem letzten Rang in der Startaufstellung für das morgige Rennen, das ab 15:00 Uhr über die Bühne gehen wird (zum LIVE-Ticker >>>).

Helmut Marko nahm nach dem ernüchternden Qualifying in Montmelo gegenüber "Sky" kein Blatt vor den Mund. "Die Leistung (von Yuki Tsunoda, Anm.) ist enttäuschend. Am Freitag war er relativ nah am Max dran, und jetzt im Qualifying ging überhaupt nichts mehr", sagt der Grazer.

Tsunoda: Hatte "keinen Grip"

Red Bulls Motorsportberater betonte, dass man die "enttäuschende Leistung" des Japaners nun "hinterfragen" müsse. Tsunoda betonte gegenüber dem "ORF", im ersten Qualifying "keinen Grip" gehabt zu haben.

Man habe zwar "eine Veränderung" an seinem Auto vorgenommen, diese glückte schlussendlich aber nicht. Und auch die Prognose für den GP sieht düster aus. "Mit der Qualifying-Pace glaube ich nicht, dass ich es von dem Startplatz schaffen werde, in die Punkte zu fahren", sagte Tsunoda, der dennoch sein Bestes geben werde.

