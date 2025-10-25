Trotz guter Trainings: Leclerc sieht keine Siegchance in Mexiko

Es war ein guter Start für Ferrari und besonders für Charles Leclerc ins Rennwochenende für den Grand Prix von Mexiko. Der 28-Jährige stellte im ersten Freien Training die Bestzeit auf, und auch beim zweiten Training musste er sich nur Max Verstappen geschlagen geben.

Er scheint sich also wohlzufühlen auf der Strecke. Die Hoffnungen, dass es für die Pole Position reichen könnte oder gar der erste Saisonsieg für Ferrari herausschauen könnte, dämpfte Leclerc allerdings im Anschluss. Es sei "nicht realistisch", dass man im Qualifying (ab 23:00 Uhr im LIVE-Ticker) vorne sein werde.

"Es war ein positiver Freitag, aber wir sind immer noch im Hintertreffen – auf einer schnellen Runde im Vergleich zu Red Bull Racing und im Renntrimm im Vergleich zu McLaren", so der Monegasse. Das sei aber keine Überraschung, es scheine keine Chance, zu geben besonders im Rennen McLaren zu schlagen.

Trotzdem werde man natürlich an allen Hebeln ansetzen, um ein Stück näher zu kommen, meinte Leclerc.