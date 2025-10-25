NEWS

Trotz guter Trainings: Leclerc sieht keine Siegchance in Mexiko

Der Monegasse zeigte in den Trainings mit den Plätzen eins und zwei auf. Die Chance auf die Pole und den Sieg sieht er trotzdem verschwindend klein.

Trotz guter Trainings: Leclerc sieht keine Siegchance in Mexiko Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Es war ein guter Start für Ferrari und besonders für Charles Leclerc ins Rennwochenende für den Grand Prix von Mexiko. Der 28-Jährige stellte im ersten Freien Training die Bestzeit auf, und auch beim zweiten Training musste er sich nur Max Verstappen geschlagen geben.

Er scheint sich also wohlzufühlen auf der Strecke. Die Hoffnungen, dass es für die Pole Position reichen könnte oder gar der erste Saisonsieg für Ferrari herausschauen könnte, dämpfte Leclerc allerdings im Anschluss. Es sei "nicht realistisch", dass man im Qualifying (ab 23:00 Uhr im LIVE-Ticker) vorne sein werde.

"Es war ein positiver Freitag, aber wir sind immer noch im Hintertreffen – auf einer schnellen Runde im Vergleich zu Red Bull Racing und im Renntrimm im Vergleich zu McLaren", so der Monegasse. Das sei aber keine Überraschung, es scheine keine Chance, zu geben besonders im Rennen McLaren zu schlagen.

Trotzdem werde man natürlich an allen Hebeln ansetzen, um ein Stück näher zu kommen, meinte Leclerc.

Mehr zum Thema

Formel 1 heute: Das Qualifying in Mexiko

Formel 1 heute: Das Qualifying in Mexiko

Formel 1
Verstappen mit Mexiko-Bestzeit, aber unzufrieden

Verstappen mit Mexiko-Bestzeit, aber unzufrieden

Formel 1
Erste Mexiko-Bestzeit geht an Ferrari

Erste Mexiko-Bestzeit geht an Ferrari

Formel 1
Zuspitzung im Titelkampf? Verstappen jagt sechsten Mexiko-Sieg

Zuspitzung im Titelkampf? Verstappen jagt sechsten Mexiko-Sieg

Formel 1
Bagnaia gewinnt Sprint, Marquez-Brüder schaffen Historisches

Bagnaia gewinnt Sprint, Marquez-Brüder schaffen Historisches

Motorrad
Verstappen-Aufholjagd für WM-Leader Piastri "eine Überraschung"

Verstappen-Aufholjagd für WM-Leader Piastri "eine Überraschung"

Formel 1
Exklusiv: Handsignierter 2025 Replica-Helm von Lando Norris

Exklusiv: Handsignierter 2025 Replica-Helm von Lando Norris

Verbände
Kommentare

Kommentare

Motorsport Formel 1 Ferrari Charles Leclerc Grand Prix von Mexiko