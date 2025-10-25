Verstappen mit Mexiko-Bestzeit, aber unzufrieden

Die Bestzeit im zweiten Freien Training für den Formel-1-Grand-Prix in Mexiko geht an Max Verstappen.

Der Red-Bull-Pilot ist mit einer Rundenzeit von 1:17,392 der Schnellste. Auf Rang zwei landet Ferrari-Mann Charles Leclerc (+0,153 Sek.), Dritter wird Kimi Antonelli im Mercedes (+0,174 Sek.).

Der beste McLaren-Pilot ist im zweiten Freitagstraining ist Lando Norris auf Platz vier (+0,251 Sek.). WM-Leader Oscar Piastri kommt hingegen nicht über den zwölften Rang hinaus (+0,840 Sek.). Der Australier habe im zweiten Training "viel probiert", wie er im Anschluss sagt.

Verstappen: "Alles andere war schlecht"

Verstappen lieferte zwar die Bestzeit, doch auch bei ihm ist nach dem Training nicht alles eitel Wonne. Seine Longrun-Performance gebe zu denken, wie der Niederländer meint.

"Auf eine Runde mit den weichen Reifen war das anständig. Leider war alles andere eher schlecht. Ein kurzer Dauerlauf mit den mittelharten Reifen war nicht gut, und bei einem längeren Einsatz mit dieser Mischung hatte ich alle Hände voll zu tun. Das ist im Hinblick aufs Rennen natürlich ein Anlass zur Sorge", wird der Niederländer von "speedweek" zitiert.

Am Samstag steht um 19:30 Uhr das dritte Training an, ehe um 23:00 Uhr das Qualifying über die Bühne geht