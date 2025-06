Steckt mehr hinter dem Start-Verzicht von Stroll in Spanien?

Der kurzfristige Ausfall von Lance Stroll beim Großen Preis von Spanien hat für Verwunderung gesorgt. Knapp nach dem Qualifying kündigte er seinen Start-Verzicht in Barcelona an - offiziell aufgrund "Schmerzen in der Hand und im Handgelenk" (zum Nachlesen >>>).

Doch die Gerüchte, wonach hinter den Kulissen etwas vorgefallen ist, mehren sich. Der Aston-Martin-Pilot soll nach dem frühen Aus in Q2 völlig ausgerastet sein, in der Box randaliert und sein Team beschimpft haben.

Laut einem Bericht der "BBC" soll der 26-jährige Kanadier nach dem enttäuschenden Qualifying-Resultat derart die Kontrolle verloren haben, dass er sogar Equipment beschädigte.

Offenbar kein Zusammenhang zwischen Vorfall und Verletzung

Ob der Verzicht tatsächlich gesundheitliche Gründe hatte – oder doch eine interne Maßnahme des Teams war – bleibt offen. Gerüchte, wonach sich Stroll bei seinem Ausraster verletzt habe, dementierte der Aston-Martin-Sprecher gegenüber der "BBC". Er sei zwar "verärgert" gewesen, einen Zusammenhang zwischen dem angeblichen Vorfall und der Handverletzung gebe es aber nicht.

Eine dem Rennstall nahe Quelle dementierte später auch, dass etwas beschädigt wurde oder Stroll seine Teamkollegen beschimpft habe. Dennoch reißen die Gerüchte, dass seine Verletzung etwas mit dem Vorfall zu tun haben könnte, nicht ab.

Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass dieser Vorfall Auswirkungen auf die Zukunft des 26-Jährigen in der Formel 1 haben könnte. Mit seinem Vater Lawrence Stroll, der bei Aston Martin als Investor und Miteigentümer fungiert, hat er einen einflussreichen Fürsprecher.