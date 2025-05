Der Grand Prix von Spanien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya findet ohne Lance Stroll statt (ab 15:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Der Aston-Martin-Pilot belegte nach dem Aus im zweiten Qualifying-Segment Rang 14, wobei die Position aufgrund des Nichteinhaltens eines Protokolls bezüglich der Gewichtskontrolle kurzzeitig gar wackelte (zum Qualifying-Bericht >>>).

Stroll zieht seine Teilnahme aufgrund von "Schmerzen in der Hand und im Handgelenk" zurück, der Kanadier werde sich nun der Genesung widmen.

Der 26-Jährige verpasst nun zum vierten Mal in seiner Karriere nach dem Eifel-GP 2020 (COVID-19-Erkrankung), Singapur 2023 (Unfall im Qualifying) und Brasilien 2024 (Ausfall auf dem Weg in die Startaufstellung) ein Formel-1-Rennen.

