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Statt BWT! Modemarke wird neuer Namensgeber bei Alpine
Nach dem Aus des österreichischen Unternehmens übernimmt nun eine bekannte Marke als neuer Namensgeber des Rennstalls.
Der rosa Auftritt ist bald Geschichte: Die Luxusmarke Gucci wird ab der kommenden Saison als Partner des Formel-1-Teams Alpine auftreten.
Der französische Rennstall steht 2027 unter dem Namen "Gucci Racing Alpine Formula One Team" und in den Farben von Gucci am Start.
Bisher war das oberösterreichische Wassertechnologie-Unternehmen BWT Namenssponsor des Teams.