Statt BWT! Modemarke wird neuer Namensgeber bei Alpine

Der rosa Auftritt ist bald Geschichte: Die Luxusmarke Gucci wird ab der kommenden Saison als Partner des Formel-1-Teams Alpine auftreten.

Der französische Rennstall steht 2027 unter dem Namen "Gucci Racing Alpine Formula One Team" und in den Farben von Gucci am Start.

Bisher war das oberösterreichische Wassertechnologie-Unternehmen BWT Namenssponsor des Teams.