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Statt BWT! Modemarke wird neuer Namensgeber bei Alpine

Nach dem Aus des österreichischen Unternehmens übernimmt nun eine bekannte Marke als neuer Namensgeber des Rennstalls.

Statt BWT! Modemarke wird neuer Namensgeber bei Alpine Foto: © IMAGO / Every Second Media
Textquelle: © APA/LAOLA1
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Der rosa Auftritt ist bald Geschichte: Die Luxusmarke Gucci wird ab der kommenden Saison als Partner des Formel-1-Teams Alpine auftreten.

Der französische Rennstall steht 2027 unter dem Namen "Gucci Racing Alpine Formula One Team" und in den Farben von Gucci am Start.

Bisher war das oberösterreichische Wassertechnologie-Unternehmen BWT Namenssponsor des Teams.

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