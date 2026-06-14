Skurril! Deshalb war Hülkenbergs Audi "plötzlich tot"

Der Grand Prix von Barcelona ist für Nico Hülkenberg knapp vor der Hälfte des Rennens auf skurrile Weise zu Ende gegangen.

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Sein Audi schaltete sich nach einem Zweikampf mit Liam Lawson plötzlich ab, der Deutsche konnte sein Fahrzeug zumindest noch an die Box zurückbringen. Dort war sein Arbeitstag dann vorbei.

Hülkenberg verrät: "Liam ist in Kurve 12 mit einem Rad durchs Kiesbett gefahren und hat dadurch einiges an Kies hochgeworfen. Die Autos haben ja links neben dem Air Intake einen, für die Marshalls im Worst Case, einen Safety-Pull."

"Das Auto war tot"

Ein aufgewirbelter Kieselstein hätte den Hebel "quasi gezogen". "Das Auto war tot", musste der Routinier ernüchtert feststellen. "Ich bin dann nur noch in die Boxengasse gerollt. Es war nichts mehr übrig. Es hat komplett abgeschaltet."

Der 38-Jährige spricht von einem der ungewöhnlichsten Ausfälle seiner Karriere: "Das ist mir in den 16 Jahren, in denen ich hier bin, auch noch nicht passiert. Das ist ziemlich kurios, sehr unglücklich und seltsam vom Timing her."

Hülkenberg muss damit weiterhin auf seinen ersten WM-Punkt in dieser Saison warten.

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