Pure Emotionen! Dürfen Ferrari und Hamilton vom WM-Titel träumen?

Er hat es sich verdient!

Lewis Hamilton beweist beim Grand Prix von Barcelona seine starke Form und holt sich den Premierensieg für die "Scuderia" (zum Rennbericht >>>).

Nach einem mehr als schwierigen ersten Jahr mit italienischem Untersatz erarbeitete sich der siebenfache Champion den ersten Triumph in seiner Ferrari-Ära und schlägt die "Silberpfeile" George Russell sowie Kimi Antonelli.

Plötzlich scheint auch der WM-Titel wieder möglich zu sein, den Rückstand auf Antonelli hat Hamilton auf 41 Punkte reduziert. Der Weg ist aber noch ein langer.

Hamilton jubelt über "einzigartigen" Sieg

Dabei schien der Brite am Freitag vom Sieg noch weit entfernt zu sein. Erst im Qualifying forderte er als einziger Pilot letztlich Polesetter George Russell (Mercedes).

Mit einer riskanten Boxenstopp-Strategie und dem Glück des Tüchtigen durfte er aber schließlich in Katalonien jubeln. "Alle meine Siege sind besonders, aber dieser ist einzigartig", so der Rekord-Champion im Siegerinterview.

Für den Briten ist damit ein Kindheitswunsch in Erfüllung gegangen. "Ich wollte schon als Kind in einem Ferrari gewinnen. Das ist großartig und macht mich glücklich", fügte Hamilton hinzu.

Schafft Hamilton die Trendwende im WM-Kampf?

Noch vor wenigen Wochen spielte der Brite überhaupt keine Rolle im Kampf um einen Rennsieg. Sowohl in Suzuka als auch in Miami musste er sich mit dem sechsten Platz begnügen.

Doch Hamilton gelang die Trendwende. Der nun 106-fache GP-Sieger schaffte es danach bereits in Kanada und in Monaco auf den starken zweiten Platz.

Natürlich profitierte er dabei vom Motorschaden von Russell in Montreal und dem Strafen-Chaos im Fürstentum. Genau diese Faktoren und die starke Form lassen Hamilton und die "Scuderia" nun aber wieder vom ganz großen Triumph hoffen.

Trotzdem beträgt der Abstand zu WM-Leader Kimi Antonelli noch beachtliche 41 Punkte. Doch gerade Barcelona zeigte, wie schnell sich das Momentum drehen kann.

Stand in der Weltmeisterschaft >>>

Ob Hamilton den "Silberpfeilen" weiterhin einen Kampf bieten kann, wird sich bereits in zwei Wochen auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg zeigen (im LIVE-Ticker >>>)